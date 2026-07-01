أسهم أوروبا تتراجع بعد مكاسب قوية وسط شكوك حول اتفاق إيران

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أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسهم أوروبا اليوم الأربعاء 1 تموز 2026، بعد أداء قوي في ختام الربع الثاني، وسط حذر من مؤشرات على وصول المحادثات بين طهران ​وواشنطن إلى مرحلة جديدة من الجمود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 ‌بالمئة إلى 639.64 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أقوى أداء فصلي منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.

ولم يطرأ تغير يذكر على قطاع التكنولوجيا، ​الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع سهم ​شركة (إيه.إس.إم.إل) المصنعة لمعدات الرقائق،1.1 بالمئة، وانخفاض طفيف لسهمي شركتي إيه.كيو.إي وإنفينون.

وخسر ⁠سهم شنايدر إلكتريك 2.1 بالمئة بعد إعلان الشركة المصنعة لمعدات الذكاء ​الاصطناعي توقيع اتفاق للاستحواذ على كوجنايت هولدنجز، وهي شركة خاصة متخصصة في برمجيات ​الذكاء الاصطناعي والبيانات الصناعية، مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة نقدية بالكامل.

وينصب التركيز على مؤتمر سينترا الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يتحدث لاحقا اليوم ​رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش ورئيسة البنك المركزي الأوروبي ​كريستين لاجارد.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتعاملين يتوقعون أن يرفع كلا ‌البنكين ⁠المركزيين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من العام. وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل حرب إيران، إلا أن هناك مخاوف من أن تستمر الضغوط على الأسعار لبعض الوقت.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش ​فودز مالكة بريمارك ​2.7 بالمئة بعدما ⁠قالت إنها لا تزال تتوقع أن تكون أرباحها السنوية أقل من نتائج العام السابق، مضيفة أن الصراع في الشرق ​الأوسط أثر على توقعات أرباحها في أوروبا.

وارتفع سهم ساب ​السويدية المصنعة ⁠لمعدات الدفاع 1.7 بالمئة بعد توقيعها عقدا لتسليم 16 طائرة مقاتلة من طراز (جريبن إي) إلى أوكرانيا في صفقة تبلغ قيمتها نحو 24.6 مليار كرونة سويدية (2.54 ⁠مليار ​دولار).

وقالت إيران إنها لن تجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ​اللذين توجها إلى المنطقة عقب اندلاع أعمال عدائية، مما يلقي بظلال من الشك على فرص ​التوصل إلى سلام دائم بين البلدين.



المصدر: رویترز