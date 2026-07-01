موسم استثنائي.. غزارة الأمطار تضاعف إنتاج الأرز في دهوك وزراعة 32 ألف دونم

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أربيل (كوردستان24)- أدت وفرة الهطولات المطرية هذا العام إلى انتعاش ملحوظ في القطاع الزراعي بإقليم كوردستان، ولا سيما زراعة الأرز التي شهدت توسعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن ملأت الأمطار الينابيع والجداول بالمياه وأعادت تدفقها من جديد.

وتكتسي غالبية المساحات الزراعية في قرى محافظة دهوك بمحاصيل الأرز بمختلف أنواعه، حيث استغل المزارعون الوفرة المائية لتوسيع نشاطهم وزراعة أصناف متنوعة تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق المحلية.

إحياء الينابيع وتوسع المساحات المزروعة

في قرية "لاتكا" التابعة لمحافظة دهوك، تجاوزت المساحات المزروعة بالأرز حاجز الـ 150 دونماً هذا الموسم، حيث تشير التقديرات الميدانية إلى أن جودة المحصول تعد الأفضل من حيث الكم والنوع بفضل انتظام التغذية المائية.

ويقول المزارع حجي عيسى لـ كوردستان24: "الوضع هذا العام جيد جداً والحمد لله بفضل هطول كميات وفيرة من الأمطار، حتى أن الينابيع القديمة التي كانت قد جفت عاودت التدفق مجدداً. وقد قمنا بزراعة صنفين مختلفين من أرز (التحالف)، أحدهما متوسط الجودة والآخر يتميز بإنتاجية أعلى ووفرة أكبر".

رواج تجاري وإقبال على المنتج المحلي

هذا الانتعاش في الإنتاج انعكس إيجاباً على حركة الأسواق المحلية، حيث تشهد المطاحن ومحلات بيع الحبوب رواجاً كبيراً لتلبية الطلب المتزايد على الأرز الكوردي المحلي.

وفي هذا الصدد، يوضح كاميران طه، وهو صاحب مطحنة وبائع أرز، لـ كوردستان24: "يشهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الأرز بفضل وفرة المياه. ورغم تنوع الأصناف المزروعة بين الحبوب الطويلة والمتوسطة والقصيرة، إلا أن صنف (التحالف) يستحوذ وحده على نحو 99% من إجمالي الإنتاج في المنطقة نظراً للإقبال الشديد عليه من قبل المستهلكين".

خطط التوسع في محافظة دهوك

ولا يقتصر هذا النمو على قرى محددة، بل يمتد ليشمل عموم محافظة دهوك، حيث بلغت المساحات المزروعة بمحصول الأرز بمختلف أصنافه أكثر من 32 ألف دونم خلال العام الحالي، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي في الإقليم.



تقرير: جكدار جمال – كوردستان24 – دهوك