الرقابة التجارية في أربيل تعلن حصيلة نشاطها لنصف عام: إغلاق 41 محلاً وضبط 127 طناً من المواد التالفة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الرقابة التجارية في أربيل حصيلة أعمالها ونشاطاتها الرقابية خلال النصف الأول من العام الحالي (2026)، كاشفة عن إغلاق وتغريم مئات المحال والمؤسسات التجارية المخالفة للتعليمات والشروط الصحية والقانونية.

وذكرت المديرية في تقريرها الإحصائي، الممتد من 1 كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/يونيو 2026، أن فرقها الرقابية أجرت جولات تفتيشية ومتابعات ميدانية شملت 6,658 موقعاً ومحلاً تجارياً في أربيل وضواحيها.

إغلاق ومخالفات تجارية

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن إغلاق 41 موقعاً تجارياً بقرار رسمي، نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات المعنية.

كما أكد تقرير الرقابة التجارية فرض غرامات وعقوبات مالية وقانونية على 546 موقعاً تجارياً مخالفاً، شملت أسواقاً تجارية (ماركيت)، ومخابز، وأفران صمون، وذلك لثبوت مخالفتها للإرشادات وبيع سلع ومواد رديئة وغير صالحة للاستهلاك للمواطنين.

ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية

وفي إطار الحفاظ على الأمن الغذائي وسلامة المستهلكين، أعلنت المديرية عن ضبط ومصادرة 127 طناً من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات خلال تلك الفترة.

وأشارت الحصيلة الرسمية إلى أن إجمالي الغرامات المالية المفروضة على المواقع التجارية المخالفة خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 91 مليوناً و629 ألف دينار عراقي، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية اليومية لضمان التزام الأسواق بالضوابط وحماية حقوق المستهلكين.