تركيا تفكك شبكة إجرامية وتضبط عمليات غسيل أموال بقيمة 143 مليون دولار شملت محافظات في شمال كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأمنية التركية تفكيك شبكة إجرامية كبرى متورطة في غسيل أموال طائلة ناتجة عن المراهنات والقمار غير القانوني، في عملية أمنية واسعة شملت عدة محافظات، من بينها ثلاث محافظات في شمال كوردستان.

ونجحت قيادة الجندرما (المرشدية التركية)، في عملية أمنية منسقة شملت خمس محافظات، في تفكيك المنظمة الإجرامية التي تُعرف باسم "تشابكنلار" (Çapkınlar)، وألقت القبض على 24 متهماً تورطوا في هذه الأنشطة.

غسيل أموال عبر العملات الرقمية

وبحسب التحقيقات التي أجراها مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، فإن الشبكة تمكنت من غسيل مبالغ مالية ضخمة بلغت 5 مليارات و66 مليوناً و473 ألف ليرة تركية (ما يعادل نحو 143 مليون دولار أمريكي).

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة جمعت هذه الأموال من خلال المراهنات وإدارة ألعاب القمار غير القانونية، ولجأت لاحقاً إلى استخدام مؤسسات الأموال الإلكترونية ومنصات العملات المشفرة (الكريبتو) لتحويل المبالغ إلى أصول رقمية، بهدف التمويه وإخفاء مصادرها وتجنب الرقابة المالية الرسمية.

جغرافيا العملية وضبط الممنوعات

ونُفذت المداهمات تحت إشراف مكتب المدعي العام في منطقة "باكركوي" بإسطنبول، وتوزعت جغرافياً لتشمل محافظات: إسطنبول، وأنقرة، وسيواس، بالإضافة إلى محافظتي ديار بكر وباتمان في شمال كوردستان.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها الجهات الأمنية لعمليات اقتحام مقرات الشبكة، العثور على كميات من المواد المخدرة كانت مخبأة داخل دورة مياه في أحد المواقع المستهدفة.

وإلى جانب توقيف المتهمين الـ 24، صادرت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأجهزة الرقمية والمعدات التكنولوجية التي كانت تُستخدم في إدارة وتوجيه هذه الشبكة، في وقت تستمر فيه التحقيقات القضائية مع الموقوفين للكشف عن كافة خيوط القضية والشركاء المحتملين.