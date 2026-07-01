وزارة العمل بكوردستان تحصل على شهادة "آيزو 9001" وتحدد الحد الأدنى لرواتب تقاعد العمال بـ 500 ألف دينار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان حصولها، للمرة الثانية، على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001) الخاصة بصندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب، بالتزامن مع الإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد العمال المضمونين.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، في مؤتمر صحفي، إن الصندوق قدم خلال الفترة الماضية قروضاً ميسرة لـ 25 مشروعاً صغيراً للشباب، مبينة أن المتابعة الميدانية أظهرت نجاح هذه المشاريع وإسهامها في زيادة عدد فرص العمل للعمال المحليين.

وأضافت الوزيرة أن الخطة المقبلة للصندوق تشمل تقديم قروض لدعم 100 مشروع صغير إضافي، مؤكدة أن عملية توزيع هذه القروض تمت وتتم بشكل عادل يشمل جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم لضمان تكافؤ الفرص التنموية.

وفيما يتعلق بملف الضمان الاجتماعي للعمال والحقوق التقاعدية للقطاع الخاص، كشفت كويستان محمد عن صدور قرار من مجلس وزراء إقليم كوردستان يضمن تحسين الواقع المعيشي للشريحة العاملة، حيث تقرر ألا يقل الراتب التقاعدي لأي عامل متقاعد مشمول بالضمان الاجتماعي عن 500 ألف دينار عراقي شهرياً من الآن فصاعداً.