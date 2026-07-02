منسق مركز مترو ينتقد اتفاق الاتحاد الوطني والجيل الجديد: على شاسوار عبد الواحد أن يخجل من خطاب التخوين والإرهاب الفكري

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أربيل (كوردستان24)- انتقد منسق مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية، رحمن غريب، الاتفاق السياسي الموقّع بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة الجيل الجديد، موجهاً انتقادات حادة لرئيس الحركة شاسوار عبد الواحد، على خلفية مواقفه وخطابه تجاه منتقدي الاتفاق.

وقال غريب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن من حق رئيس حركة الجيل الجديد التوقيع على أي اتفاق سياسي، “بل وحتى على ورقة بيضاء”، مؤكداً أن شاسوار وحركته يتحملان المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا الاتفاق، فيما يبقى من حق جميع مواطني إقليم كوردستان، سواء كانوا من أنصار الجيل الجديد أو من الأحزاب الأخرى أو مستقلين، تأييد الاتفاق أو معارضته.

وأضاف أن ما وصفه بـ”الإرهاب الفكري” واستخدام عبارات التخوين والاتهامات ضد الكتّاب والمثقفين والمعارضين أمر غير مقبول، معتبراً أن رئيس الحركة “كان عليه أن يشعر بشيء من الحرج بدلاً من اللجوء إلى هذا الخطاب”.

وأشار غريب إلى أن من سبق له، بحسب تعبيره، أن دعا إلى “شنق خصومه أمام سراي السليمانية”، ليس من المستغرب أن يستخدم اللغة نفسها تجاه كل من يعارض الاتفاق، مضيفاً أن شاسوار عبد الواحد يتصور نفسه في موقع شخصيات ثورية مثل نيلسون مانديلا وعبد الله أوجلان.

واختتم منشوره بالقول إن من حق شاسوار أن يحلم بما يشاء، “لكن من حق الآخرين أيضاً تفسير تلك الأحلام وقراءتها، بالاستناد إلى الرؤية الكوردية، لا إلى الرؤى الفارسية أو التركية”، بحسب تعبيره.