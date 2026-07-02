مقهى "الخاسرين" في المكسيك: حيث المناديل مجانية والدموع مقدسة!

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أربيل (كوردستان24)- بينما كانت شوارع مكسيكو سيتي تصطبغ باللون الأخضر احتفالاً بفوز المكسيك على الإكوادور في مونديال 2026، كان هناك ركن صغير في حي "كونديسا" يسبح عكس التيار. "مقهى الخاسرين" (Losers Cafe) قرر أن يرفع علم الإكوادور "المهزومة"، فاتحاً ذراعيه لكل من غادر الملعب مكسور الجناح.. والقلب!

شعارنا: "اشرب قهوتك وامسح دموعك"



المفهوم في هذا المقهى بسيط للغاية لكنه "قاسٍ"؛ فكل صباح يتم رفع أعلام المنتخبات التي حزمت حقائبها للرحيل. وإذا كنت من مشجعي تلك الفرق، فلا تقلق، فلن تخرج بـ "خفي حنين"؛ إذ ستحصل على مشروب مجاني لمواساتك، بينما كُتبت على المناديل عبارة مباشرة وواضحة: "امسح دموعك".

تقول مونسي أغيلار (24 عاماً)، وهي مصورة كانت تشجع منتخب جنوب أفريقيا قبل أن "تصفعه" كندا بهدف نظيف: "إنه أشبه بعناق للقلب بعد الهزيمة"، وهي ترتشف قهوتها المجانية التي يبدو أن طعمها كان أرحم بكثير من طعم الخروج من المونديال.



فلسفة الهزيمة.. من فنزويلا إلى السويد

خلف هذه الفكرة الغريبة تقف شركة سويدية لمنتج نباتي بالتعاون مع "إيان إنفانتي"، وهو مهاجر فنزويلي يبلغ من العمر 38 عاماً. إنفانتي، الذي بدأ مشروعه ببسطة صغيرة، يفهم جيداً معنى "الهزيمة" ليس فقط في كرة القدم، بل في الحياة والغربة، ويقول بذكاء: "كوني مهاجراً جعلني أفهم ذلك الفراغ الذي تتركه الخسارة".

في البداية، لم يستوعب الزبائن الفكرة، وكانوا يحتجون: "لسنا خاسرين!". لكن مع مرور الوقت، ومع توالي أهداف الخصوم، بدأ الجميع يتصالح مع "الخاسر" الذي بداخله، وبدأوا يستمتعون بهذا الارتباط الغريب بين "النحس" والقهوة المجانية.

لماذا المكسيك؟

تفسر روسيو دي لا كوادرّا دياز، المسؤولة في الشركة السويدية، سبب اختيار المكسيك لإطلاق هذه الحملة الساخرة بكلمات لا تخلو من "جلد الذات": "اخترنا المكسيك لأن شعبها يتميز بحس الدعابة، ولأننا ببساطة.. نخسر في معظم الأحيان!".

مفاجأة غير سارة للمقهى!

لكن يبدو أن "سوء الحظ" بدأ يطارد المقهى نفسه؛ فقد حقق المنتخب المكسيكي أول فوز له في الأدوار الإقصائية منذ 40 عاماً! وهو ما قد يهدد بـ "إفلاس عاطفي" للمقهى إذا استمرت الأفراح.

ومع ذلك، يترقب الجميع مواجهة المكسيك وإنجلترا يوم الأحد المقبل؛ فإما أن تستمر الاحتفالات في الشوارع، أو يمتلئ "مقهى الخاسرين" عن آخره بزبائن جدد يبحثون عن "منديل" ومشروب ينسيهم مرارة الأهداف الضائعة.



المصدر: العربیة