الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة المناضل والقيادي البارز "عبد الرحمن بيداوي"

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أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 2 تموز 2026، رسالة تعزية ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والقيادي في ثورتي أيلول وكولان، الراحل (عبد الرحمن بيداوي)، مستذكراً دوره البطولي وتاريخه الحافل في الحركة التحررية الكوردستانية.

ووصف الرئيس بارزاني في برقيته الراحل بأنه كان "قائداً مؤثراً وكفؤاً"، مشيراً إلى محطات من حياته العسكرية والنضالية، بدءاً من التحاقه بثورة أيلول بعد تخرجه من الكلية العسكرية، وصولاً إلى دوره القيادي في "القيادة المؤقتة" عام 1976، ونضاله الدؤوب ككادر متفاني في ثورة كولان.

وأعرب الرئيس بارزاني عن مشاطرته الأحزان مع عائلة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



و هذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة البيشمركة في ثورتي أيلول وكولان (عبد الرحمن بيداوي).

لقد كان المرحوم عبد الرحمن بيداوي شخصية وطنية، التحق بثورة أيلول بعد تخرجه من الكلية العسكرية، وكان قائداً مؤثراً وكفؤاً في صفوفها. كما كان في عام 1976 عضواً في القيادة المؤقتة، ولاحقاً كادراً نشطاً ومخلصاً في ثورة كولان.

نبرق بتعازينا ومواساتنا لعائلة وذوي وأصدقاء المرحوم عبد الرحمن بيداوي، ونشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب.

نبتهل إلى الله القدير أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

2 تموز 2026