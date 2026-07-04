"احتفظوا بنصائحكم لأنفسكم".. قاليباف يشن هجوماً لاذعاً على ترامب والمسؤولين الأمريكيين

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، رداً شديد اللهجة وغير مباشر إلى المسؤولين في واشنطن، وعلى رأسهم دونالد ترامب، على خلفية تصريحاتهم الأخيرة بشأن الوضع الاقتصادي في إيران، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة "تصدير أزماتها الداخلية" إلى الخارج.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، سخر قاليباف من الانتقادات الأمريكية قائلاً: "تخيل أن يكون لدى بلدك أكثر من 40 مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الغذائية، ثم تصف بلداً آخر بالجائع؛ هذا ليس مجرد تصريح، بل محاولة بائسة للتغطية على الأزمات الخانقة التي تعانون منها".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني في رسالة مباشرة للمسؤولين الأمريكيين: "احتفظوا بنصائحكم بشأن برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لأنفسكم. إن ثرواتنا وقراراتنا ملك لنا وحدنا، والأجدر بكم أن تقلقوا بشأن معدلات سوء التغذية المتزايدة في بلدكم".

تأتي هذه التصريحات رداً على مقابلة أجراها دونالد ترامب مع قناة "CNBC"، زعم فيها أن الضغوط الأمريكية أدت إلى انهيار اقتصادي حاد في إيران، ووصول معدلات التضخم إلى 300%. كما ادعى ترامب أن طهران خضعت لشروط التفاوض وأنها تعتزم استخدام أموالها المجمدة لشراء القمح والذرة من الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تستمر المفاوضات التقنية بين البلدين حول ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وتتركز نقطة الخلاف الجوهرية في إصرار واشنطن على تقييد استخدام تلك الأموال بشراء المنتجات الأمريكية حصراً، بينما تؤكد طهران على حقها الكامل في التصرف بسيادتها المالية وخروج أموالها دون شروط مسبقة.