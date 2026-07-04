الكرملين يعلن السيطرة الكاملة على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية شرق أوكرانيا

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين، امس الجمعة، عن سقوط مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل الحصين للقوات الأوكرانية في شرق البلاد، بالكامل في قبضة الجيش الروسي. وتعد هذه المدينة نقطة ارتكاز حيوية على الطريق المؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي لا تزال تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها المطلقة على المدينة، مشيراً إلى أن "كوستيانتينيفكا باتت الآن بكاملها تحت سيطرتنا".

وفي ظهور لافت، بث التلفزيون الرسمي مشاهد للرئيس فلاديمير بوتين بالبزة العسكرية برفقة هيئة أركانه، حيث وجّه الشكر للقوات المشاركة في العملية، مشدداً على أن هذا التقدم يكتسي "أهمية استراتيجية كبرى" في مسار العمليات العسكرية.

من جانبه، أوضح القائد العسكري الروسي أنطون غرونيس أن الوحدات الروسية تنفذ حالياً عمليات "تمشيط وتصفية" لما تبقى من جيوب المقاومة الأوكرانية المختبئة في الأنقاض والأقبية.

وتعتبر كوستيانتينيفكا، التي بدأت معاركها بنهاية عام 2025 عبر عمليات تسلل تكتيكية، العقبة الرئيسية الأخيرة قبل مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، اللتين تمثلان الهدف القادم والنهائي لموسكو في إقليم دونباس.

ولم يقتصر الإعلان الروسي على كوستيانتينيفكا؛ إذ كشف بيسكوف عن إطباق السيطرة الروسية على كامل منطقة لوغانسك. وفي سياق متصل، أكد رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، اقتراب القوات من مدينة زابوريجيا الجنوبية لمسافة 9 كيلومترات فقط، بينما أفادت تقارير عسكرية بوصول القوات الروسية إلى مسافة 10 كيلومترات من مدينة سومي في الشمال.

واختتم الرئيس بوتين جولته في مركز القيادة العسكرية بالتأكيد على أن الجيش الروسي "يمسك بقوة بزمام المبادرة الاستراتيجية" على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر.