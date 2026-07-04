غموضٌ يلفُّ اختفاء مزارع شاب بكركوك.. وشكوك تحوم حول "داعش"

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أربيل (كوردستان 24)- يسود القلق والترقب في أطراف محافظة كركوك عقب اختفاء شاب ثلاثيني في ظروف غامضة بنواحي بلدة "التون كوبري" (پردێ)، وسط شكوك من عائلته ومسؤولين محليين باحتمالية اختطافه على يد خلايا تنظيم "داعش".

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب (هردي زينل)، المتحدر من قرية "يارمجية"، انقطع الاتصال به عقب توجهه بسيارته الشخصية لريّ حقله الزراعي في قرية "قزنفر" المجاورة، دون العثور على أي أثر له حتى اللحظة.

وعلى إثر ذلك، أطلقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجيش العراقي عملية تمشيط وبحث واسعة النطاق في المنطقة للوقوف على مصيره.

من جانبه، أكد رئيس شعبة زراعة البلدة، مريوان غيدان ساڵەیی، نبأ اختفاء المزارع، داعياً الأهالي إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مخاوف المزارعين من الفراغ الأمني الذي تستغله بقايا تنظيم "داعش" للتحرك ليلاً وتنفيذ عمليات خطف وهجمات مباغتة في المناطق المتنازع عليها.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فإن أسلوب الاختفاء يوجه أصابع الاتهام مباشرة نحو خلايا التنظيم النشطة في المنطقة.