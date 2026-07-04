طعن قضائي في باريس لرفض إعادة طفلتين من مخيمات سوريا

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أربيل (كوردستان 24)- تقدّمت المحامية الفرنسية "ماري دوزيه" بطعن قضائي في باريس ضد قرار إداري لوزارة الخارجية برفض إعادة طفلتين فرنسيتين (10 و12 عاماً) محتجزتين في مخيم "روج" شمال شرق سوريا، بعد وفاة والدتهما المرتبطة بتنظيمات جهادية في نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت المحامية أن تجاهل الخارجية لطلباتها يُعد "رفضاً ضمنياً غير معلل"، وينتهك قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022.

مشيرةً إلى أن الطفلتين تعانيان من حالة ضعف شديد، وأن باريس اعتادت دائماً إعادة الأطفال الأيتام.

وأضافت أن التغيرات الجيوسياسية الحالية في سوريا وسقوط النظام السابق يفرضان واقعاً دبلوماسياً جديداً يُسهّل العملية.

وتُشير البيانات الرسمية إلى أن 1490 شخصاً غادروا فرنسا إلى المنطقة السورية العراقية منذ 2012.

وعاد إلى أراضي الوطن 395 بالغا، بينهم 176 امرأة، و361 قاصرا بينهم 325 ما زالوا قصّرا و36 أصبحوا بالغين.

وتعود أحدث عملية إعادة إلى فرنسا إلى منتصف أيلول/سبتمبر 2025 وشملت عشرة أطفال وثلاث نساء تراوحت أعمارهن بين 18 و34 عاما.