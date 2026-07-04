مرصد إيكو عراق: قانون جرائم تقنية المعلومات يفرض غرامات تصل إلى 35 مليون دينار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل للمؤبد، فيما بين وجود تداخل سيكون بالصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الاخرى لاتخاذ هذه العقوبات.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحتوي على 32 مادة ومنها تضم نقاط متعددة".

وبين ان "من ايجابيات القانون سيوفر بيئة امنية لنظم الحاسوب للمؤسسات والافراد، وسيكافح الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، خطابات الفتن الطائفية، عبر الإنترنت".

واوضح إيكو عراق، ان "مشروع القانون تضمن عقوبات مالية مختلفة حسب نوع الجريمة منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط صور أو تسجيلات".

مضيفاً "غرامة 35 مليون كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي او الاوراق التجارية".

واشار المرصد الى "وجود كلمات فضفاضة وتداخل بالسلطات ستكون بين إنشاء المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الاخرى مثل هيئة الإعلام او الامن الوطني لاتخاذ هذه العقوبات".