رئيس نقابة محامي ديار بكر: 40 مليون كوردي محرومون من حقوقهم الأساسية

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أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في مدينة ديار بكر، اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2026، أعمال مؤتمر "المحامين الكورد الديمقراطيين"، بمشاركة واسعة من خبراء وقانونيين، لبحث الوضع القانوني وحقوق الشعب الكوردي وآليات تمثيله في إطار الأنظمة الديمقراطية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية خطاباً حاداً لرئيس نقابة محامي ديار بكر، عبد القادر غوليتش، أكد فيه أن امتلاك دولة ليس شرطاً لنيل الحقوق الطبيعية، مشيراً إلى أن نحو 40 مليون كوردي يعانون اليوم من الحرمان والظلم.

وشدد غوليتش على ضرورة تحديد الوضع القانوني والسياسي للشعب الكوردي.

مطالباً بتمكين الكورد من إداراتهم المحلية والتعليم باللغة الأم، فضلاً عن ضمان تمثيلهم السياسي الحر في مناطقهم.

وفي تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن إطلاق عملية سلام جديدة في تركيا، رهن رئيس النقابة نجاح أي تسوية بالعدالة وسيادة القانون.

وقال: إن السلام لا يعني مجرد صمت البنادق، بل يكمن في الاعتراف بالحقوق القومية وتوفير المساواة السياسية.

واختتم غوليتش بدعوة صريحة لصياغة دستور ديمقراطي جديد وتكاتف كافة التيارات الكوردية لتوحيد الصف وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وينعقد المؤتمر في مدينة ديار بكر تحت شعار "من أجل الحرية، السلام، والوضع القانوني.. القانون الديمقراطي" بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون، حيث يتم النقاش حول الوضع القانوني وحقوق الكورد في إطار نظام ديمقراطي.