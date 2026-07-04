غرق 3 أشخاص في كركوك خلال 24 ساعة.. وارتفاع حصيلة ضحايا الغرق إلى 14 منذ بداية العام

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة كركوك، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات غرق أودت بحياة مواطنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وإقبال المواطنين على المسطحات المائية للسباحة.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، المقدم عامر نوري، لـ"كوردستان24"، إن ارتفاع درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف يدفع الكثير من المواطنين إلى التوجه نحو الأنهار والبحيرات والمشاريع المائية بهدف السباحة والتخفيف من الحر، الأمر الذي أدى إلى تزايد حوادث الغرق في إقليم كوردستان والعراق.

وأوضح أن الضحايا الثلاثة هم:

فتى يبلغ من العمر 17 عاماً غرق في نهر الزاب الصغير ضمن حدود ناحية پردێ، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثمانه.

رجل يبلغ من العمر 30 عاماً وأب لثلاثة أطفال، فارق الحياة غرقاً في نهر الزاب ضمن ناحية قادر كرم.

فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من أهالي الموصل، غرق داخل أحد المشاريع المائية في قرية كوبيبة التابعة لناحية دوبز، وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف المتحدث أن شاباً آخر فُقد على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا الغرق في محافظة كركوك منذ بداية العام الجاري إلى 14 شخصاً.