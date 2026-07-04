وصول أولى كميات التين المحلي إلى أسواق إقليم كوردستان.. وسعر الكيلو 5 آلاف دينار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول نقابة سوق الجملة في السليمانية، سروَر علي، لـ"كوردستان24"، عن وصول أولى كميات التين المحلي إلى أسواق الجملة في إقليم كوردستان، بالتزامن مع بدء نضوج المحاصيل الصيفية.

وأوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد من التين في بداية الموسم يبلغ 5 آلاف دينار عراقي، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على شرائه.

وأضاف أن المنتجات الزراعية المحلية باتت تغطي احتياجات السوق بشكل كامل، فيما تواصل وزارة الزراعة حظر استيراد المحاصيل الأجنبية خلال موسم الإنتاج المحلي، دعماً للمزارعين وحمايةً لمنتجاتهم.

وأشار إلى أن موسم نضوج وتسويق المحاصيل المحلية يبدأ في يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، على أن يُستأنف استيراد المنتجات الزراعية الأجنبية بعد انتهاء الموسم المحلي.