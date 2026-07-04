أمطار خفيفة وعواصف رعدية متوقعة في عدد من مناطق إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد المدير العام للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فاضل إبراهيم، لـ"كوردستان24"، بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً نسبياً في مدن الإقليم خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة وحدوث عواصف رعدية ليلاً في عدد من المناطق الجبلية.

وأوضح أن فرص الأمطار والعواصف الرعدية تتركز بشكل خاص في المناطق الجبلية التابعة لإدارة سوران المستقلة، إضافة إلى محافظتي دهوك وزاخو.

وأضاف أن أعلى درجة حرارة متوقعة خلال النهار ستكون في منطقة كرميان وتبلغ 42 درجة مئوية، فيما تسجل منطقة حاجي عمران أدنى درجة حرارة بواقع 32 درجة مئوية.

أما بقية مدن إقليم كوردستان، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة فيها بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون صافية إلى غائمة جزئياً مع ظهور بعض السحب في مناطق متفرقة.