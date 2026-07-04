حكومة كوردستان تسمح باستيراد البنزين لمواجهة نقص الوقود والسيطرة على الأسعار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2026، عن صدور توجيهات رسمية بالسماح باستيراد كميات إضافية من البنزين، في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء أزمة نقص الوقود والسيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، خاطب المديرية العامة للأمن (الآسايش) بكتاب رسمي يقضي بتقديم تسهيلات مستمرة وعلى مدار الساعة لمرور شاحنات الوقود عبر النقاط الأمنية والسيطرات.

وشدد التوجيه الوزاري على ضرورة التزام الشحنات المستوردة بمعايير الجودة والسيطرة النوعية المعتمدة لدى الوزارة قبل دخولها إلى محافظات الإقليم.

مؤكداً أن هذا الإجراء يسعى لتأمين متطلبات السوق المحلية وسد العجز الحاصل ودمج الاستقرار في أسعار المحروقات.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية بسبب التغيرات في الأسواق العالمية، والوضع الأمني في المنطقة، ومشاكل النقل والشحن.

وتحاول حكومة كوردستان باستمرار، من خلال وزارة الثروات الطبيعية، زيادة كميات الوقود في الأسواق عبر تقديم التسهيلات للقطاع الخاص.