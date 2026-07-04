أربيل تعتمد "نظام الكوبونات" لتوزيع البنزين وإنهاء الازدحامات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل، اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2026، عن اكتمال الاستعدادات الفنية لتطبيق نظام الكوبونات والبطاقات الذكية في توزيع البنزين والغاز على المواطنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم آليات التوزيع والحد من طوابير الازدحام أمام المحطات.

وأوضح رئيس قسم التفتيش والمتابعة في المديرية، سالار محمد، أن تفعيل النظام الجديد مرهون بتأمين الحصص الكافية من الوقود، مشيراً إلى أن الإقليم بحاجة إلى مليوني لتر يومياً لتشغيل نظام الكوبونات بنجاح.

وأضاف أن البنزين الموزع سيكون مدعوماً حكومياً بسعر 750 ديناراً لليتر الواحد، لافتاً إلى أن الكميات الحالية المستلمة والتي تبلغ نحو مليون لتر لا تغطي الاحتياجات الفعلية لمدينة تضم نحو مليون مركبة.

ورهن المسؤول استقرار أزمة الوقود وخفض أسعاره بالتزام الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال 50 ألف برميل من النفط الخام يومياً، والتي ستخصص منها حصة تبلغ 20 ألف برميل لصالح أربيل لأغراض التكرير وإنتاج البنزين.

مشدداً على أن حكومة إقليم كوردستان تواصل مساعيها لدعم أسعار الوقود وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل السائقين والمواطنين.