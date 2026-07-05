الطاقة الأميركية: صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة تتراجع للصفر

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، عن توقف تام لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، مسجلةً النسبة "صفر" في معدل التزويد اليومي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة، تذبذباً ملحوظاً وعدم استقرار في إمدادات النفط الخام العراقي المتجهة إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث كانت الصادرات قد سجلت 43 ألف برميل يومياً في أواخر مايو الماضي.

قبل أن تقفز إلى 107 آلاف برميل يومياً في الأسبوع الأول من يونيو، لتعود وتهبط إلى الصفر في الأسبوع الثاني منه، ثم عاودت الارتفاع النسبي إلى 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، لتنتهي موجة التذبذب بالهبوط مجدداً إلى مستويات الصفر خلال الأسبوع المنصرم.

وعلى صعيد خارطة الموردين الدوليين للأسواق الأمريكية، حافظت كندا على صدارة القائمة بمعدل تصدير بلغ 3.474 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ 611 ألف برميل، ثم البرازيل بـ 248 ألفاً، والإكوادور بـ 220 ألفاً، والمكسيك بـ 172 ألفاً، وكولومبيا بـ 136 ألفاً.

في حين تراجعت الصادرات السعودية والليبية إلى أمريكا لتسجل 56 ألفاً و32 ألف برميل يومياً على التوالي.

وأشارت الإحصائيات الفدرالية إلى أن نيجيريا شاركت العراق في الانقطاع التام لإمداداتها النفطية نحو الولايات المتحدة خلال نفس الفترة، حيث استقرت صادراتها هي الأخرى عند مستوى الصفر.