بدعمٍ من حكومة كوردستان.. نمو متصاعد للاستثمار في أربيل بـ 50 رخصة جديدة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة أربيل، عن وصول إجمالي الرخص الاستثمارية الممنوحة في المحافظة إلى 850 رخصة.

مؤكدةً أن هذا الإقبال الكثيف يعكس مكانة أربيل كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المدير العام لاستثمار أربيل، سامان عرب، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن المديرية تعكف حالياً على دراسة حزمة جديدة من المقترحات والمشاريع الاستثمارية تمهيداً لمنحها التراخيص الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عرب أن النصف الأول من العام الحالي شهد منح نحو 50 رخصة استثمارية جديدة.

لافتاً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن عاصمة إقليم كوردستان تسير نحو مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد إصدار 100 رخصة استثمارية، معرباً عن تفاؤله بتجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري بفضل التسهيلات والإجراءات المرنة التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان للمستثمرين لتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال.

وفيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية، أوضح المدير العام أن المديرية تشرف على 11 قطاعاً مختلفاً.

مستدركاً بأن الأولوية في منح الرخص تُعطى للمشاريع الاستراتيجية الكثيفة العمالة والتي تولّد فرص عمل واسعة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة، السياحة، والزراعة، إلى جانب مواصلة دعم المشاريع التجارية، والصحية، والتعليمية.