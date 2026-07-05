محافظ أربيل يبحث مع القنصل الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

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أربيل (كوردستان 24)- زار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، صباح اليوم الأحد (5 تموز 2026)، القنصلية العامة الفرنسية في أربيل، برفقة مدير رقابة التجارة في المحافظة هوكر علي، حيث كان في استقبالهما القنصل العام الفرنسي، يان بريم.

وبحث الجانبان، خلال اجتماع ودي، سبل تطوير العلاقات المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية بين محافظة أربيل وفرنسا.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز حضور العلامات التجارية الفرنسية في أسواق إقليم كوردستان، ودعم البيئة الاستثمارية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.

كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية ويدعم مسيرة التنمية بين الجانبين.