الـ FBI يعلن اعتراض 600 طائرة مسيرة في أجواء المدن المستضيفة لمونديال 2026

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم الأحد، عن ضبط ومصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة "درون" حلقت بطرق غير قانونية في أجواء المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026، وذلك في إطار تنسيق أمني واسع النطاق.

وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن العمليات المشتركة مع وزارة الأمن الداخلي منذ انطلاق البطولة وحتى الآن، أسفرت عن رصد وضبط هذه المسيرات في نطاق المدن الأمريكية الـ 11 الحاضنة للمونديال، بعد اختراقها مناطق "حظر الطيران" المفروضة لحماية سلامة الجماهير والوفود الرياضية وضمان انسيابية المباريات.

وكان جولياني، المسؤول عن تنظيم المونديال في الولايات المتحدة، قد استعرض في وقت سابق أبعاد المخطط الأمني المعتمد لمواجهة التهديدات المحتملة، بما فيها محاولات التسلل من قبل أفراد يُشتبه بارتباطهم بجهات أو دول تصنفها واشنطن كـ "مصدر خطر"، وفي مقدمتها إيران.

وأضاف جولياني أن الخطة الأمنية ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا فائقة التطور لتحليل البيانات الاستباقية للمشجعين، والبعثات الرسمية، والإعلاميين، لإحباط أي تحرك مشبوه قبل وقوعه.

مؤكداً أن المونديال الحالي يمثل التحدي الأمني الأضخم في تاريخ البلاد، وتُديره المنظومة الأمنية "الأكثر تعقيداً" في تاريخ الأحداث الرياضية العالمية.