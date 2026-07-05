رئيس الحكومة مسرور بارزاني يعزي برحيل البيشمركة والمناضل العريق كاظم شاندري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة تعزية ومواساة برحيل الشخصية الوطنية والمناضل العريق كاظم مصطفى أومر، المعروف بـ "كاظم شاندري"، مستذكراً مسيرته النضالية الطويلة في الحركة التحررية الكوردية.

وأعرب رئيس الحكومة في بيان له، عن مواساته العميقة لرحيل الفقيد الذي يُعد من قوات البيشمركة في جمهورية كوردستان (مهاباد 1946)، ورفيق درب ملا مصطفى البارزاني في مسيرته التاريخية إلى الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن مشاركته الفاعلة في ثورتي أيلول وكولان.

ووصف مسرور بارزاني الراحل شاندري بأنه "مناضل قديم كرس حياته دفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وتقدم رئيس حكومة الإقليم بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ورفاقه وأصدقائه، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.