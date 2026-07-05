نتنياهو: لا صدع في العلاقة مع ترامب

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اربيل (كوردستان 24) – نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد 5 تموز 2026، وجود أي خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في تصريحات للقناة الأمريكية: "ليس ثمة صدعٌ في العلاقة مع ترامب"، مضيفاً: "الرئيس ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها"، وفق تعبيره.

وأكد أنه على توافق في الرؤى مع ترامب، لافتاً إلى أنه في حال ظهور أي اختلافات في وجهات النظر، فإنها تُناقش بصراحة وغالباً ما يتم التوصل إلى حلول بشأنها.

وشدد نتنياهو على أن إيران "لن تمتلك أي أسلحة نووية" طالما بقي في منصبه.

وكان ترامب قد شن هجوماً لاذعاً على نتنياهو بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي، واصفاً رئيس الوزراء بـ"المجنون"، ومتسلحاً باتهامه بالجحود.

وقد فاقمت هذه التوترات الانقسام الجمهوري الأوسع نطاقاً حول إسرائيل والحرب؛ إذ اتهم مؤثرون من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" (MAGA)، مثل تاكر كارلسون، ترامب بأنه "مدين" لنتنياهو.

وأمس السبت، كشف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب منه لقاءً في البيت الأبيض، مرجحاً أن يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة الناتو.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مقتضبة مع "أكسيوس"، مشيراً إلى نفسه: "علاقتنا جيدة جداً.. نتنياهو يعرف من هو الرئيس".