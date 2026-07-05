ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الأطلسي في أنقرة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين "بعد ظهر الأربعاء، سيشارك الرئيس ترامب في محادثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس السوري الشرع".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى حول المحادثات مع زيلينسكي "من الواضح أن الرئيس سيلتقي به لمناقشة كيفية إنهاء الحرب. لقد كانت هذه أولوية طويلة الأمد بالنسبة له".

وأضاف المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الرئيس الأميركي سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتصل بوتين وزيلينسكي مع دونالد ترامب هاتفيا السبت لتهنئته بالذكرى السنوية 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

أما الرئيس السوري الذي استقبله ترامب في البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فقد نفى في حزيران/يونيو الماضي، رغبته في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله اللبناني والذي يخوض صراعا مع إسرائيل، خلافا لتصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي.

وقال الشرع إن البحث يجري حاليا عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس قنوات عسكرية.

المصدر: فرانس برس