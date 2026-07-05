سوريا.. اللجنة العليا للانتخابات تعلن تأجيل الجلسة الأولى لـ مجلس الشعب

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الأحد تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت يوم الـ 6 من تموز الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في مقر المجلس بدمشق.

وفي يوم الأربعاء الأول من تموز أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل.