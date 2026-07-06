نتانياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية

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أربيل (كوردستان 24)- حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي.

وقال نتانياهو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية بثّت الاثنين "لا أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على إف-35 أو محركات لطائراتهم، لأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط الذي يضمنه... التفوق الجوي الإسرائيلي وأيضا، على ما أعتقد، تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وتسعى تركيا التي تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الثلاثاء، للحصول على محركات من طراز إف-110 الأميركية لمقاتلة شبحية تطوّرها محليا، في وقت يحول تباين متواصل مع واشنطن دون حصولها على مقاتلات إف-35 المتطورة، علما أن إسرائيل تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملكها.

استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 عام 2019، في أعقاب حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" عام 2017.

وعندما سُئل في حزيران/يونيو عن إمكانية حصول على محركات إف-110 التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك الأميركية، وإعادة إدخالها في برنامج مقاتلات إف-35، أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيجعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "سعيدا للغاية".

غير أن القرار يتطلب الضوء الأخضر من الكونغرس، وهي نقطة أكدها نائب الرئيس جاي دي فانس الذي كان حاضرا إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي أثناء إدلائه بالتصريحات، وفق ما نقلته فرانس برس.

طورت الولايات المتحدة طائرة "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، وهي أكثر المقاتلات الأميركية تطورا، بالشراكة مع دول أخرى في حلف الناتو ومن بينها تركيا، في إطار برنامج "المقاتلة الضاربة المشتركة".

ستجمع قمة الناتو الثلاثاء والأربعاء في تركيا قادة الدول الأعضاء الـ32 في حلف شمال الأطلسي.