طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى توقعات بتصاعد الغبار وحدوث تذبذب طفيف في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة سيكون صحواً بشكل عام في عموم البلاد. وأوضح البيان أن يوم الأربعاء سيشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تبقى مستقرة في المنطقة الشمالية. أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية مع استقرارها في بقية المناطق.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى تصدر محافظة البصرة القائمة بـ 48 درجة مئوية، تليها ميسان وذي قار بـ 47 درجة، فيما سجلت محافظات واسط والمثنى 46 درجة، وبغداد 44 درجة، في حين سجلت محافظات إقليم كردستان (دهوك والسليمانية وأربيل) أدنى درجات الحرارة بـ 41 درجة مئوية.