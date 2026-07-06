نفوق 35 ألف دجاجة جراء حريقٍ شبّ في حقل دواجن بإدارة رابرين المستقلة

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أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريق هائل، أمس الأحد، في حقل لتربية الدواجن بإدارة رابرين المستقلة، إثر ماس كهربائي تلاه انفجار أنبوب للغاز، ما أسفر عن نفوق 35 ألف دجاجة وتسبب بأضرار مادية جسيمة لصاحب المشروع.

وأفاد مراسل كوردستان 24، آراس أمين، بأن النيران التهمت الحقل الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف دجاجة، مؤكداً أن سرعة اشتعال النيران حالت دون إنقاذ أيّ من الدواجن التي كانت متواجدة في الحقل والبالغ عددها 35 ألفاً.

وعن تفاصيل الحادثة، أوضح المراسل أن شرارة الحريق انطلقت في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً نتيجة ماس كهربائي في منظومة التبريد (المبردات) التي كانت تعمل بكامل طاقتها وبشكل مستمر جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن الماس امتد سريعاً ليطال شبكة أنابيب الغاز في الحقل، مما تسبب في انفجار ضخم صعّب من عمليات الإخماد.

وأشارت التقارير إلى أن انفجار أنبوب الغاز تسبب بقطع الممر المؤدي إلى مستودع أدوات السلامة ومنظومة الإطفاء الذاتية للحقل، الأمر الذي حرم العاملين من فرصة السيطرة على الحريق في دقائقه الأولى قبل أن تتحول الحادثة إلى كارثة مادية مأساوية.