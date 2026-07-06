رئيس مجلس الوزراء الاتحادي يترأس الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات

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أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين الموافق 6 تموز 2026، الجلسة الاعتيادية الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وشهدت الجلسة، التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، استعراضاً شاملاً للأوضاع الخدمية والمعاشية في عموم المحافظات، ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري للحكومات المحلية والمحافظين باعتبارهم "خط التماس الأول" مع المواطنين، مشدداً على ضرورة التركيز على تقديم الخدمات النوعية بعيداً عن الصراعات السياسية. كما أشار إلى وحدة التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، داعياً إلى ابتكار آليات لتنشيط الاستثمار المحلي وتجاوز العقبات البيروقراطية.

وفي الملف الأمني والسكني، وجه الزيدي بدعم الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار، معلناً عن إحراز تقدم في مشروع "مليون قطعة أرض سكنية"، والتي سيتم توزيعها بعدالة وفق معايير الكثافة السكانية ونسب الفقر.

وقد خلصت الجلسة إلى جملة من القرارات والتوصيات الهامة، أبرزها:

1. أزمة السكن: إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وفق الضوابط القانونية.

2. تعظيم الموارد: تشكيل لجان برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات لإعداد استراتيجية تهدف لزيادة الإيرادات المحلية للمحافظات.

3. قطاع المياه: منح الصلاحية للمحافظات وأمانة بغداد لاستيراد مادة الكلور لسد النقص الحالي، مع إلزام وزارة الصناعة بزيادة الطاقة الإنتاجية لمعاملها وفق جدول زمني.

4. جودة المياه: المصادقة على التقرير الفصلي الثالث الخاص بمياه الشرب والتوصيات المرتبطة به.

5. الدعم الصحي: الموافقة على تشكيل فريق طبي للتدخل السريع للطوارئ والزيارات المليونية، وتعزيز الإسناد اللوجستي بين المحافظات المجاورة.

6. إسناد الكوادر الطبية: إقرار تدريب خريجي كليات الطب (المستنصرية، النهرين، ابن سينا) في محافظات سكناهم لتخفيف العبء عن العاصمة بغداد.

7. الإصلاح الزراعي: تخويل المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق الضوابط المعتمدة.

8. إيرادات المحطات الوزنية: تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية لتخصص 50% من إيراداتها لصالح المحافظة، بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية.

9. تطوير العمل البلدي: تشكيل فرق من وزارة الإعمار والإسكان والهيئة التنسيقية لتقييم الأداء البلدي ومعالجة معوقات العمل الميداني.

10. الاستثمار المتلكئ: المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة تلكؤ مشروعي (بوابة كربلاء) و(مجمع أبراج إيوان السكني).

11. القطاع الزراعي والحيواني: تأليف لجنة للتحقيق في أسباب تعثر توقيع العقود وتسليم الأراضي لمشاريع استراتيجية تشمل (رياض الفراتين، زراعة البذور، حقول الدواجن، ومحطات الأبقار).



