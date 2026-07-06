كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية تضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتؤكد التزامها بالحقوق الدستورية

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أربيل (كوردستان24)- عقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، اجتماعها الاعتيادي في مقر الكتلة بمبنى البرلمان، برئاسة شاخوان عبد الله، عضو اللجنة المركزية ورئيس الكتلة، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، وأعضاء الكتلة، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع رسم خارطة طريق شاملة وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.

وناقش الحاضرون باستفاضة استراتيجية الكتلة وخططها المستقبلية تحضيراً للدورة التشريعية الجديدة، مع التشديد على ضرورة تفعيل دور نواب الحزب في الدفاع عن الحقوق الدستورية وحماية استحقاقات المواطنين.

كما ركز الاجتماع على ملف العلاقات السياسية، حيث بحثت الكتلة سبل تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع مختلف الكتل والقوى السياسية داخل مجلس النواب.

وأكدت الكتلة في ختام اجتماعها على أهمية التنسيق المشترك وترسيخ التفاهم الوطني كركيزة أساسية لإنجاح العملية التشريعية وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.