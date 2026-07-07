وداع حزين لرونالدو وسقوط مُدوي لأمريكا في ثمن نهائي المونديال

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أربيل (كوردستان24)- ودّع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم التتويج بكأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته، بعد سقوط "برازيل أوروبا" أمام إسبانيا بهدف نظيف، في ليلة درامية بمدينة دالاس ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال 2026. وشهدت الأمسية ذاتها خروج الولايات المتحدة، آخر الدول المضيفة، بخسارة قاسية أمام بلجيكا (1-4)، في مباراة سبقتها عاصفة قانونية وسياسية بسبب "تدخل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الإيقاف عن المهاجم فولارين بالوغون.

في سن الحادية والأربعين، وبعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بلقب الدوري السعودي مع النصر، أسدل رونالدو الستار على مشاركاته المونديالية. ورغم دخوله التاريخ كأول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة، إلا أن دموعه أمام 70 ألف متفرج في ملعب أرلينغتون لخصت مرارة الوداع.

وقال رونالدو عقب المباراة: "كانت هذه مشاركتي الأخيرة. سأحتاج للوقت للتفكير في مستقبلي والبقاء مع عائلتي بعيداً عن القرارات المتسرعة". وبخروج البرتغال، انتهت أيضاً حقبة المدرب روبرتو مارتينيز الذي أشاد بفريقه قائلاً: "كنا نستحق الوقت الإضافي، لكن الحظ لم يكن بجانبنا أمام أحد أبرز المرشحين لللقب".

وسجل ميكل ميرينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (90+1)، ليقود "الماتادور" إلى ربع النهائي الأول لهم منذ مونديال 2010، محققين رقماً قياسياً بشباك نظيفة لست مباريات متتالية.

وفي مواجهة أخرى، قدمت بلجيكا عرضاً هجومياً مرعباً لتكتسح الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، لتلحق الأخيرة بشريكتيها في التنظيم، المكسيك وكندا، خارج البطولة. سجل أهداف "الشياطين الحمر" كل من شارل دي كيتلار (هدفين)، هانس فاناكن، وروميلو لوكاكو، بينما سجل مالك تيلمان هدف حفظ ماء الوجه للأمريكيين.

ورغم النتيجة العريضة، سرقت قضية المهاجم فولارين بالوغون الأضواء؛ حيث شارك اللاعب في المباراة بعد قرار مفاجئ من "فيفا" بتعليق عقوبة إيقافه إثر طرده في الدور السابق. وجاء القرار بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو.

وأكد ترامب أنه طلب "مراجعة القرار" لأنه اعتبر المخالفة لا تستوجب الإيقاف، وهو ما برره إنفانتينو بأن اللجان التأديبية "مستقلة" ولم تخضع لضغوط سياسية. في المقابل، فجر هذا القرار موجة غضب عارمة، حيث وصفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بأنه "تجاوز لخط أحمر"، بينما اعتبره مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو قراراً "عادلاً".

بهذه النتائج، تضرب إسبانيا موعداً نارياً مع بلجيكا في دور ربع النهائي، في مواجهة تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة.