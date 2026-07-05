مونديال 2026: فرنسا تبلغ ربع النهائي على حساب الباراغواي

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أربيل (كوردستان 24)- خرج المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال 2026، بفوزه على الباراغواي العنيدة (1-0) التي منعته من تقديم أفضل عروضه الهجومية، كما جرت العادة في السابق حين سجّل 13 هدفا في أربع مباريات.

وجاء فوز "الزرق" بهدف سجله كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني ومن ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدّافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلّص الفارق مع الأخير في قائمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19).

وقال مبابي عقب المباراة التي شهدت أجواء متوترة وحصول ثلاثة لاعبين من المنتخب الفرنسي على بطاقات صفراء: "كنا نعلم نوع المباراة التي تنتظرنا، لكنني أعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية اليوم".

وأضاف: "اعتقدوا أننا سنأتي ببدلات رسمية، وأننا سنكتفي باستعراض المهارات واللعب الجميل".

وتابع "لكننا نعرف كيف نلعب اللعبة القذرة أيضا. أعتذر عن التعبير، لكن لا مشكلة لدينا في ذلك. فعلنا ذلك اليوم، وانتصرنا، وكنا أفضل منهم حتى في هذا الجانب".