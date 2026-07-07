بتوجيه من مسرور بارزاني.. إطلاق مشروع شامل لتطوير وتحديث مستشفى "رزكاري" في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار خطة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتطوير القطاع الصحي العام، أُعلن اليوم الثلاثاء، 7 تموز 2026، عن البدء بمشروع غطائي واسع لتحديث وتطوير مستشفى "رزكاري" التعليمي في مدينة أربيل وفقاً للمعايير الحديثة.

وبهذا الصدد، قام شعبان چالي، مدير مكتب رئيس حكومة الإقليم، يرافقه أوميد خوشناو، محافظ أربيل، بزيارة ميدانية إلى المستشفى، حيث كان في استقبالهما مدير المستشفى والكوادر الطبية والإدارية.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على انطلاق مشروع الترميم والتحديث الشامل الذي أُقر بتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة صحية ملائمة ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في واحدة من أهم المؤسسات الصحية بالعاصمة.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل كاملة للبنية التحتية للمستشفى، بما في ذلك ردهات المرضى، أقسام الطوارئ، وغرف العمليات.

كما يتضمن التحديث تزويد المستشفى بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، وتحسين منظومات التبريد، والتدفئة، والإضاءة، لضمان أعلى مستويات الراحة للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء.

وخلال الجولة التفقدية، أعرب الوفد عن شكره لإدارة المستشفى والكوادر العاملة لجهودهم في تحسين جودة الخدمات، مؤكدين أن حكومة الإقليم تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها من خلال بناء المستشفيات الجديدة وتحديث المراكز القائمة وتأمين المستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر.

يُذكر أن مستشفى "رزكاري" يعد من أكبر المستشفيات التعليمية الحيوية في أربيل، حيث يستقبل يومياً مئات المراجعين، ومن شأن هذا المشروع أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية والبيئة العلاجية في المدينة.