منسق التوصيات الدولية يبحث مع عضو في برلمان كوردستان حقوق المكون المسيحي وتعزيز التعايش

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، عضو برلمان إقليم كوردستان جيمس حسدو هيدو.

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لأوضاع المكوّن المسيحي في إقليم كوردستان والعراق، وبحث الآليات الكفيلة بحماية حقوقه وتعزيز مشاركته الفاعلة في الحياة العامة، بما يضمن تكريس مبادئ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

كما ناقش الجانبان سبل دعم التعايش السلمي وحماية حقوق كافة المكوّنات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الوثيق بما يخدم ترسيخ قيم حقوق الإنسان، والتعددية، والشمول في المجتمع.