كهرباء كوردستان: فواتير نصف المشتركين في مشروع روناكي تقل عن 38 ألف دينار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، عن الإحصاءات والبيانات الرسمية الخاصة بأجور واستهلاك الطاقة الكهربائية للمواطنين لشهر أيار الماضي، وذلك ضمن إطار "مشروع روناكي" الخدمي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن البيانات الصادرة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك لشرائح واسعة من المواطنين؛ حيث تبين أن نصف المشتركين على مستوى الإقليم استردوا مبالغ مادية أو بلغت قيمة فواتيرهم أقل من 38 ألف دينار عراقي، نتيجة استهلاكهم كميات من الطاقة تقل عن المعدلات المحددة.

وأشار البيان إلى أن دورة قراءة العدادات واحتساب القوائم لغالبية المواطنين خلال هذا الشهر استمرت لنحو 41 يوماً.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض في التكلفة يعود إلى ترشيد الاستهلاك وضبط معدلات الطاقة المستخدمة من قبل نصف المشتركين في "مشروع روناكي".

ووفقاً لبيان وزارة الكهرباء، تمكّن "مشروع روناكي"حتى اليوم من توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة لأكثر من 90% من المواطنين المشمولين بالمشروع.

وبموجب المعايير والأسعار الجديدة، فإن 80% من المواطنين، لا سيما الطبقات ذوي الدخل المحدود، يدفعون باستمرار مبالغ أقل من السابق مقارنة بتلك التي كانوا يدفعونها سابقاً للمولدات الأهلية والكهرباء الوطنية معاً.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن عن إطلاق "مشروع روناكي" في شهر تشرين الثاني من عام 2024.

عقب ذلك، وفي شهر أيار من العام الحالي، صوّت مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بالإجماع على قرارات تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء، بهدف توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة لجميع أنحاء إقليم كوردستان.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة الكهرباء، العمل من أجل توفير الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة لكافة المنازل والمصالح التجارية في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026.