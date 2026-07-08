البنك المركزي العراقي يخفض حصة الدولار النقدية للمسافرين إلى 2000 دولار شهرياً

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اربيلل (كوردستان24) - أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق، تضمنت خفض سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ من 3000 دولار إلى 2000 دولار أمريكي شهرياً.

وأوضح البنك أن القرار يأتي في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى ضمان وصول النقد الأجنبي إلى جميع المستحقين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات ذات طابع تنظيمي بحت، وتهدف إلى تعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات.

كما شدد على تشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، لما توفره من مرونة أكبر، ودورها في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، بما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية ويخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد.