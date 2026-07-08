هيمن هورامي: لم تعد هناك مبررات لتعطيل برلمان كوردستان

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، اليوم الأربعاء، أنه لم تعد هناك أية أعذار سياسية أو قانونية أو وطنية لاستمرار شلل برلمان كوردستان، مشدداً على أن جميع القوى السياسية تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية واختبار حاسم لحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما هورامي في بيرمام، اليوم 8 تموز 2026، مع كل من القنصل العام الياباني "هيتوشي إيشيزوكا"، ومسؤول الشؤون السياسية في السفارة اليابانية لدى العراق "توموهيرو ماتسوشيما"، و"مايوكي نيشيمورا" من القسم السياسي، بالإضافة إلى المستشارة السياسية للقوات الألمانية في العراق وإقليم كردستان السيدة "لويزا".

وخلال اللقاءات، استعرض هورامي آخر المستجدات السياسية على الساحة الداخلية للإقليم، موضحاً أنه "بعد مرور 20 شهراً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان، بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بصفته القوة الفائزة الأولى، كل الجهود الممكنة عبر اللقاءات الثنائية والمتعددة، والرسائل، والبيانات، وتشكيل لجان التفاوض، من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي لتفعيل البرلمان ليمارس مهامه الدستورية والقانونية".

كما فصّل هورامي طبيعة العوائق ومحاولات هدر الوقت التي مورست خلال الفترة الماضية، والأزمات التي افتعلت بهدف حرف المسار الديمقراطي وتجاهل نتائج الانتخابات، قائلاً: "من أجل حماية الكيان الدستوري للإقليم والعملية الديمقراطية واحترام الإرادة السياسية للناخبين، فإن جميع الأطراف السياسية التي تمتلك تمثيلاً برلمانياً تقع على عاتقها مسؤولية وطنية وقانونية كبرى لتفعيل البرلمان".

وجدد هورامي موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول: "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعلن كامل استعدادنا للمشاركة في جلسات البرلمان. وإذا كانت هناك أطراف أخرى تدعي، عبر تحالفات أو إجراءات معينة، أنها تشكل الأغلبية أو توازي مقاعد الحزب الديمقراطي، فليتفضلوا إلى قبة البرلمان الفاعل والمفعل لمواصلة الحوارات السياسية حول الخطوات المقبلة".

واختتم هورامي تصريحه بالتحذير من أن "أي محاولة للتهرب من هذا الاستحقاق تعد تنصلاً من المسؤولية وتجاهلاً لأصوات الناخبين واختطافاً لإرادة برلمان كوردستان"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللقاءات شهدت أيضاً تبادل الرؤى والتحليلات بشأن آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.