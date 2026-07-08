جرحى في هجوم بمدرسة في ألمانيا والشرطة توقف مشتبها به

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أربيل (كوردستان24)- أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء هجوم وقع في مدرسة ثانوية في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا الأربعاء، بحسب الشرطة التي أكدت توقيف مشتبه به.

وأوضحت الشرطة المحلية في منشور على منصة إكس "في الوقت الراهن، نحن على علم بإصابة عدد من الأشخاص بجروح"، مضيفة "تمّ توقيف مشتبه به".

ولم تحدد الشرطة طبيعة الاعتداء أو تقدم تفاصيل إضافية بشأنه، مكتفية بحضّ السكان على "تجنب المنطقة". وأشارت الى أن "عدد الأشخاص المعنيين وشدة الإصابات هي في طور التوضيح".

AFP