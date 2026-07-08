منافذ إقليم كوردستان الحدودية تبدأ منح الرخص التجارية لتخفيف الروتين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن بدء تفعيل مراكز الرقابة التجارية في المنافذ الحدودية الدولية لمنح الرخص التجارية مباشرة للتجار، تماشياً مع التوجيهات الحكومية لتبسيط الإجراءات ودعم الحركة الاقتصادية.

وقال المدير العام للتجارة بإقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، إن الخطوة "تأتي بناءً على أوامر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بافتتاح مراكز رقابة تجارية في المنافذ الدولية".

وأوضح أنه "بعد تدشين المركز الأول العام الماضي في منفذ "إبراهيم الخليل"، يجري العمل هذا العام على افتتاح مركز مماثل في منفذ "برويزخان" الحدودي".

وأضاف شيخ كامل خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة "هو تقليص الحلقات الروتينية وخفض التكاليف المادية على المستثمرين والتجار؛ حيث بات بمقدورهم استصدار وتخليص تراخيصهم التجارية مباشرة من داخل المنفذ الحدودي دون الحاجة لتكبد عناء السفر ومراجعة المديرية العامة للتجارة في العاصمة أربيل".

وأكد المدير العام للتجارة أن هذه الآلية الجديدة "ستنعكس إيجاباً على إنعاش وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة"، كاشفاً عن بدء العمل الفعلي بالنظام الجديد وإصدار أول رخصة تجارية عبر المنافذ اليوم الأربعاء.

ويمتلك إقليم كوردستان ستة منافذ حدودية دولية رئيسية معتمدة ومعترف بها رسمياً من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.