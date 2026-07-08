مصرع 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين في انقلاب حافلة معتمرين لبنانيين جنوبي سوريا

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أربيل (كوردستان 24)- قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات، غالبيتهم لبنانيون، في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلّ معتمرين عائدين من السعودية فجر الأربعاء على طريق سريع في جنوب سوريا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وكان مصدر من مديرية الإعلام في محافظة درعا أفاد في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص في الحادث، ثلاثة منهم لبنانيين، مرجحا أن تكون السرعة الزائدة هي سبب الحادث.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن المعتمرين اللبنانيين "كانوا عائدين من أداء مناسك العمرة في السعودية وانقلبت بهم القافلة في الواحدة من ليلة أمس على الطريق الدولية درعا- دمشق في سوريا، ما أدى بحسب حصيلة محدثة إلى خمس ضحايا وعدد من الجرحى".

وأفادت مديرية الصحة في درعا في بيان من جهتها بأن الحادث أسفر عن إصابة 26 شخصا بجروح.

ووفق بيان حكومي لبناني، تشير المعلومات إلى أن الحافلة كانت تقلّ 35 شخصا.

وكلّف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم.

ووفق البيان الحكومي اللبناني، يجري استكمال "الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية" مع متابعة أوضاع الجرحى.

ويعدّ الطريق السريع بين دمشق ودرعا جنوبا، طريقا حيويا يصل حتى الحدود الأردنية، لكن سبق أن أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في أيار/مايو إلى أن محيط جسر خربة غزالة، حيث وقع الحادث، يُعد من أكثر المواقع تسجيلا للحوادث في محافظة درعا، بسبب مشكلات في البنية الطرقية ومطبات ونقاط خطرة على جانبي الطريق.