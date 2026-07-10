إنجاز مشروع طريق "حاج عمران" المزدوج: مواصفات عالمية وضمانة لنصف قرن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار مشاريعها الخدمية والاستراتيجية، أنجزت حكومة إقليم كوردستان مشروع طريق "حاج عمران" المزدوج بمواصفات عالمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 37 مليار دينار، نظراً للأهمية الحيوية التي يشكلها هذا الطريق في دعم القطاعين التجاري والسياحي.

ويُعد هذا المشروع من أبرز منجزات الكابينة الوزارية التاسعة في حدود إدارة "سوران" المستقلة، حيث يربط الطريق الرئيسي بين مدينتي أربيل وورمێ. وقد شهد الطريق توسعة نوعية، حيث زاد عرضه من 8 أمتار فقط إلى 25 متراً، وبطول بلغت مساحته 2.5 كيلومتر.

المشروع الذي نُفذ بتمويل من ميزانية وزارة البلديات والسياحة، تضمن حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية، شملت: إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكة مياه الشرب، ومنظومة إنارة حديثة، وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى مواقف مؤقتة للسيارات ونصب الإشارات المرورية اللازمة.

وفي لفتة لتعزيز الجانب البيئي والجمالي للمنطقة، تم غرس أكثر من 1000 شجرة على جانبي الطريق، وتزويده بـ 170 مقعداً للاستراحة و170 حاوية نفايات. كما تم إنشاء جدار ساند بطول 390 متراً لتأمين سلامة الطريق وحمايته.

تولت شركة "نورس لايت" (North Light) تنفيذ المشروع، مقدمةً ضمانة فنية لمدة 50 عاماً على جودة واستدامة الطريق. وقد بدأت الأعمال الإنشائية في الأول من تشرين الأول 2024، وتم إنجازها في الثالث من تشرين الثاني 2025، أي قبل الموعد المحدد سلفاً.

ومن شأن استكمال هذا المشروع الاستراتيجي أن يسهم في تسهيل الحركة التجارية والسياحية بشكل كبير بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المنطقة وتنشيط التبادل التجاري عبر هذا المنفذ الحيوي.