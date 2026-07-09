بإطار قانوني جديد.. اتفاقية مرتقبة بين العراق وتركيا لضمان استمرارية تصدير النفط عبر جيهان

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، استمرار عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، كاشفاً عن قرب التوصل إلى اتفاقية رسمية جديدة مع الجانب العراقي لضمان ديمومة هذا التدفق.

وفي تصريح له اليوم الخميس، 9 تموز 2026، أوضح بيرقدار أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوقيع على اتفاقية رسمية تمثل إطاراً قانونياً جديداً، تهدف إلى تنظيم واستمرارية تصدير النفط العراقي عبر الموانئ التركية بشكل مستقر.

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المباحثات المكثفة التي أجراها وفد عراقي رفيع المستوى في العاصمة التركية أنقرة. وضم الوفد ممثلين عن وزارتي النفط والخارجية الاتحاديتين، بالإضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، حيث ركزت الاجتماعات على صياغة مستقبل اتفاقية خط أنابيب (العراق – تركيا) وتعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، فقد اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية. ومن المتوقع أن يفضي هذا التنسيق إلى توقيع "بروتوكول تنفيذ" في المرحلة المقبلة، يضمن انسيابية هدر النفط العراقي، بما في ذلك النفط المنتج في إقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، كشفت د. خزال هوستاني، المدير العام للعقود في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، في تصريح خاص لموقع (كوردستان 24)، عن تفاصيل الاتفاق قائلة: "لقد توصل العراق وتركيا إلى اتفاق بشأن بروتوكول مؤقت لمدة عام واحد، يهدف إلى ضمان استمرار عمليات تصدير النفط عبر خط أنابيب الإقليم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي".

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها انفراجة هامة في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة وأربيل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأمين موارد النفط للأسواق العالمية.