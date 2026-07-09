حكومة إقليم كوردستان تستأنف العمل في مشروع طريق "بيستانة - دوكان" الاستراتيجي بتكلفة تناهز 300 مليار دينار

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أربيل (كوردستان24)- تبنت الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان استكمال مشروع ازدواجية ممر طريق "بيستانة - دوكان"، الذي يمثل جزءاً حيوياً من المسار الرئيسي الرابط بين رانية والسليمانية. ويأتي هذا التحرك لإحياء المشروع الذي يعد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2012، حيث تعاقبت عليه أربع كابينات حكومية سابقة دون إتمامه.

مواصفات فنية ومعايير قياسية

يمتد الطريق المستهدف بطول 38 كيلومتراً باتجاهين مزدوجين، وصُمم وفقاً للمواصفات الهندسية القياسية ليربط إدارة "رابرين" بمركز محافظة السليمانية. وتتضمن أعمال التنفيذ عمليات قطع الصخور الجبلية، والتسوية والردم، إلى جانب تشييد عدة جسور برية يبلغ طول أكبرها 380 متراً، على أن تتم تغطية الطريق بثلاث طبقات من الإسفلت لضمان ديمومته.

تمويل وإشراف محلي

يخضع المشروع لإشراف مباشر من وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، وتنفذه شركات محلية بالاعتماد على أيدي عاملة وكوادر وطنية. وتشير البيانات الفنية إلى أن الميزانية التقديرية المخصصة للمشروع بلغت في بدايتها 243 مليار دينار عراقي، وتم تعديلها لاحقاً لتصل إلى نحو 300 مليار دينار، في حين بلغت نسبة الإنجاز الحالية فيه حوالي 25%.

الأثر الاقتصادي والخدمي

عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن يسهم بشكل ملموس في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل المواطنين، إذ سيعمل فور تشغيله على تقليص زمن الرحلة البرية بالسيارة بين رانية والسليمانية بمعدل لا يقل عن 25 دقيقة، بالإضافة إلى رفع معايير السلامة المرورية على هذا الشريان البري الاستراتيجي.