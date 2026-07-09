رغم التحديات المالية.. كهرباء كوردستان تعزز الإنتاج بـ 1100 ميغاواط ومشاريع غازية كبرى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تحقيق قفزة في إنتاج الطاقة الكهربائية بإضافة 1100 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية خلال فترة التشكيلة الوزارية التاسعة، مؤكدة تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في قطاع الغاز لتأمين احتياجات المحطات.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية (كوردستان 24)، قال المتحدث باسم الوزارة، أوميد أحمد: "على مدى السنوات السبع الماضية، وضمن إطار الخطط الاستراتيجية للتشكيلة الحكومية التاسعة، شهد قطاع الكهرباء إنجازات نوعية. ورغم التحديات المالية ونقص الميزانية المطلوبة، نجحت حكومة الإقليم في الحفاظ على استمرارية الخدمات وتقديمها للمواطنين".

وأشار أحمد إلى أن الفرق الفنية واصلت العمل على تطوير وتحديث كافة شبكات الكهرباء في الإقليم، مما أثمر عن إدخال 1100 ميغاواط جديدة من الطاقة إلى الخدمة. وأضاف: "على صعيد تأمين الوقود، تمكنا في وقت قياسي من زيادة إمدادات الغاز المخصصة لمحطات التوليد بشكل ملحوظ".

وسلط المتحدث الضوء على التعاون الوثيق بين وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية، واصفاً مشروع مد أنبوب الغاز بين أربيل ودهوك بأنه "مشروع استراتيجي غير مسبوق"، مؤكداً أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتم لأول مرة في الإقليم.

كما تطرق أوميد أحمد إلى مشروع مد أنبوب الغاز بين منطقة "جمجمال" وحقل "كورمور"، مشدداً على أن هذه الخطوات كان لها أثر مباشر وحاسم في تعزيز قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد في إقليم كوردستان.