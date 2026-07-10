ثورة الطرق في كوردستان.. شريان جديد لتعزيز التجارة والزراعة

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أربيل (كوردستان24)- أحدثت مشاريع الطرق والجسور التي نُفذت ضمن حدود إدارة "سوران" المستقلة ومعبر "حاج عمران" الدولي، نقلة نوعية في حركة النقل، مقدمةً تسهيلات كبيرة لسائقي الشاحنات والمزارعين على حد سواء، مما ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

يحيى، وهو سائق دولي يمارس مهنته منذ 20 عاماً على الخط الرابط بين إقليم كوردستان وإيران، تحدث لـ "كوردستان 24" عن الفرق الشاسع الذي لمسه مؤخراً، قائلاً: "في السابق، كانت الطرق متهالكة تماماً ومليئة بالحفر والمطبات، وهو ما كان يسبب لنا إرهاقاً جسدياً كبيراً وأضراراً لمركباتنا. أما اليوم، فقد تحسنت الطرق بشكل ملحوظ، مما جعل رحلاتنا أكثر سهولة وأماناً".

وأعرب يحيى عن أمله في الإسراع بإنجاز الأجزاء المتبقية من المشاريع قيد التنفيذ، لضمان انسيابية تامة لحركة الشاحنات المحملة بالبضائع من البوابات الحدودية وصولاً إلى مراكز المدن.

لم تقتصر فوائد هذه المشاريع على قطاع النقل التجاري، بل امتدت لتشمل المزارعين الذين اعتبروا أنفسهم المستفيد الأكبر. وفي هذا السياق، أثنى أحد مزارعي منطقة سوران على جهود التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "وعورة الطرق سابقاً كانت تجعل من نقل المحاصيل الزراعية عملية شاقة ومكلفة. أما الآن، وبفضل الطرق المزدوجة والأنفاق والجسور الحديثة، بات بإمكاننا إيصال منتجاتنا إلى الأسواق بسرعة قياسية وبتكاليف أقل".

التطوير الجاري في البنية التحتية لم يركز فقط على تعبيد الطرق، بل وضع الجودة ومعايير السلامة الدولية في مقدمة أولوياته. ومن أبرز تلك المشاريع الاستراتيجية، مشروع "منعطف خليفان" الذي كان يعد نقطة سوداء لكثرة الحوادث والازدحامات المرورية؛ حيث صدر القرار رسمياً بتحويله إلى طريق مزدوج (سايدين)، ومن المقرر البدء بالعمل فيه خلال وقت قريب.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان، من خلال برنامج عمل الكابينة التاسعة، إلى تحديث شبكة الطرق والجسور لتطابق المعايير العالمية، إدراكاً منها بأن تطوير البنية التحتية هو الركيزة الأساسية لنهضة قطاعات التجارة، الزراعة، والسياحة، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة.