قصفٌ صاروخي روسي على كييف يسفر عن سقوط 11 جريحاً

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أربيل (كوردستان 24)- أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة الأوكرانية السبت عن إصابة 11 شخصا، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكتب الرئيس الاوكراني على منصة اكس "أصيب 11 شخصا بينهم طفل في كييف جراء الهجوم الروسي الليلة الفائتة".

واضاف زيلينسكي أن موسكو استهدفت أوكرانيا ب"اكثر من 120 طائرة مسيرة و12 صاروخا، نصفها صواريخ بالستية"، لافتا الى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من اسقاط أي من هذه الصواريخ.

وقال المستشار لدى وزارة الدفاع الاوكرانية سيرغي ستيرنيكو عبر تلغرام إن روسيا قد تكون استخدمت في هذا الهجوم صواريخ تنتمي إلى منظومة اس-400 للدفاع الجوي.

وصنعت هذه الصواريخ أصلا لضرب اهداف جوية، لكن موسكو سبق أن استخدمتها كصواريخ بالستية لاصابة اهداف على الارض.

واوضح ستيرنيكو أن رصدها من جانب اجهزة الرادار "أكثر صعوبة"، معتبرا أن "لا منطق عسكريا تنطوي عليه هذه الهجمات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتتعرض كييف لضربات كثيفة منذ حزيران/يونيو، علما أن اوكرانيا تفتقر حاليا الى صواريخ اعتراضية تتصدى للهجمات البالستية الروسية المتزايدة.

وقتل ثلاثون شخصا ليل 1-2 تموز/يوليو جراء قصف واسع النطاق.

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء، على هامش قمة حلف شمال الاطلسي في أنقرة، اتفاقا مبدئيا يجيز لأوكرانيا إنتاج صواريخ اعتراض من طراز باتريوت.