النزاهة تحبط محاولة لتمرير 8.5 أطنان من المواد الطبية الممنوعة بين كركوك وأربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، إحباط محاولة غير قانونية لتمرير شحنة ضخمة من المواد الطبية المستوردة والممنوعة، مؤكدة توقيف متهمين اثنين والتحفظ على الشحنة في نقطة كمركية حيوية تقع بين محافظتي كركوك وأربيل.

وأوضحت الهيئة أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قضائية؛ حيث تحرك فريق من مديرية تحقيق كركوك، بالتنسيق والتعاون مع استخبارات شرطة الكمارك، صوب كمرك "دارمان" الرابط بين المحافظتين، وذلك فور ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عمليات تلاعب وتزوير في بيانات البضائع المستوردة.

وبينت التحقيقات أن التلاعب جرى عبر تسجيل الشحنة المستوردة على أنها "منتجات محلية الصنع"؛ في محاولة من المتورطين للتهرب من دفع الرسوم الكمركية والضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت أعمال التحري والتدقيق الميداني عن ضبط موظف الكمرك المعني وسائق الشاحنة المشكو منه، إلى جانب احتجاز شاحنة نقل من نوع (مرسيدس أكتروس) كانت محملة بنحو 8.5 أطنان من المواد الطبية المحظور استيرادها، والتي تم تزوير منشئها خلافاً للحقيقة والواقع.

وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، مشيرة إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى قاضي التحقيق المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقرير مصير الموقوفين.