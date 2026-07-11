شرطة كركوك تعتقل متهماً بسرقة 825 مليون دينار بعد عامين من الملاحقة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائياً بتهمة تنفيذ عملية سرقة مبلع مالي ضخم عام 2024، وذلك خلال عملية أمنية جرت في العاصمة بغداد بعد ملاحقة استمرت لعامين.

وذكرت القيادة في بيان لها، أن العملية نفذها فريق عمل مختص من قسم مكافحة إجرام كركوك، بإشراف مباشر من قائد الشرطة اللواء فتاح محمود ياسين الخفاجي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما أقدم المتهم على سرقة مبلغ مالي قدره 825 مليون دينار عراقي من صاحب شركة صيرفة في محافظة كركوك، قبل أن يتنقل بين عدة محافظات عراقية مستخدماً أساليب تمويه مختلفة لتجنب الملاحقة القانونية.

وأضاف البيان أن جهود المتابعة الفنية والميدانية التي استمرت لعدة أشهر أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم بدقة في محافظة بغداد؛ حيث انطلقت قوة من مكافحة إجرام كركوك إلى العاصمة، وجرى التنسيق مع قيادة شرطة الرصافة والأجهزة الأمنية والاستخبارية هناك، لإلقاء القبض على المتهم عبر كمين محكم.

وأكدت مديرية الشرطة تدوين أقوال المتهم واعترافاته الأولية بالجريمة المنسوبة إليه، مشيرة إلى عرضه على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لمادة الاتهام.